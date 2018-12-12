В 2019 году на улучшение услуг экстренной помощи государство выделит 1 млрд гривен. Реформы в сфере предоставления экстренной помощи правительство Украины планирует завершить до конца 2020 года. Какие положительные изменения принесут нововведения украинцам, рассказал "Обозреватель".

Каждый автомобиль скорой будет обеспечен GPS-навигатором, что позволит диспетчеру оперативно отслеживать местонахождение медицинского транспорта. Обновлено будет и медоборудование автомобилей "скорой".

Более оперативная работа бригад скорой помощи

Запланированное на 2019-ый год внедрение новой программы "Централь 103" позволит диспетчерам скорой помощи обрабатывать вызовы в два раза быстрее. При этом к пациенту отправлять будут ближайшую машину "скорой".

Это значительно повысит оперативность медицинской помощи в городах и областях. Также преимущества реформы оценят и медработники: для большей мотивации правительство обещает повысить им зарплату.

Более доступные лекарства

Утвержденная в 2017 году программа "Доступные лекарства" с первого апреля 2019-го расширит свое действие. В нее будет вовлечено больше аптек по всей Украине. Список из 261 лекарственного препарата там можно будет получить бесплатно или с незначительной доплатой.

Более квалифицированные медики

Нововведения 2019 распространяться и на обучение будущих врачей. Для поступления на специальности "стоматология", "медицина" и "педиатрия" ученикам 11-х классов нужно будет набрать на ВНО по профильным предметам не менше 150 баллов. Кроме того, в раздел "Здравоохранение" будут добавлены новые обязательные предметы. Это биология или химия, физика или математика.

С 2019 изменения ожидают и студентов-медиков 3-го и 5-ого курсов. Они должны будут проходить единый государственный квалификационный экзамен, иначе говоря, проверку на профпригодность.

Коснется реформа и медиков, которые уже работают в службе скорой помощи. В обязательном порядке с 2019 года они будут проходить курс специальной подготовки к изменениям в сфере здравоохранения.

Налаженный электронный реестр

Начнет действовать с 2019 года и система электронных больничных. Создание для них реестров уже утверждено Кабинетом министров Украины. Благодаря этой системе врачу понадобится всего пара минут на заполнение электронного бланка и подтверждение его своей цифровой подписью. Пациенту же останется только забрать квитанцию ​​с номерком.

По такому же принципу будет происходить и оформление справки на выплату работодателем компенсации за травмы, полученные работником на производстве.

Ввести в действие с 2019 года правительство планирует и электронные медицинские карты. Доступ к ним будет исключительно у пациента и его врачей. В этих карточках будет сохраняться информация о здоровье пациента, собранная из всех медицинских учреждений, в которых он проходил лечение. При этом обычные карточки отменять не будут.

Ранее мы писали о том, какие медицинские документы можно получить онлайн.