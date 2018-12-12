Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат.

Что вы увидели здесь в первую очередь?

Черная капля

В этом мире вы как капля, вас всегда не хватает до полной чаши. Вы душа компании, вы недостающий элемент любой вечеринки (если вы там отсутствуете). Вас все очень любят. Вы для всех самый лучший друг, товарищ и брат.

Растение

Вы растете. Постоянное развитие делает вас все лучше, и лучше. Вы цветете и пахнете по жизни. У вас все спланировано, все выстроено по плану, вы знаете, что хотите от этой жизни.

Пальцы

Для многих вы как указатель. Вы постоянно всем советуете, помогаете. Вы идеальный психолог. Но самое главное не стать подушкой... Иногда необходимо самому высказаться. Самое главное, что бы у вас были такие люди, которые могли бы вас выслушать, которые вас всегда поддерживают и вам помогают.

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