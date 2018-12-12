Первые впечатления обычно остаются на всю жизнь, хотя на их формирование уходит буквально несколько секунд. Некоторые вещи, которые гарантируют вам успех, достаточно просты: например, зрительный контакт, улыбка и демонстрация хороших манер. Шесть знаков зодиака особенно в этом преуспевают, пишет flytothesky.ru.

1. Овен

Овен настолько активен и полон энтузиазма, что моментально притягивает к себе людей. Один из способов, с помощью которого он создаёт фантастическое первое впечатление, - это язык тела. Овен знает, насколько это важно, поэтому не собирается быть слишком саркастичным, закатывать глаза и многозначительно вздыхать. Этот знак зодиака является очень позитивной личностью. Он буквально излучает этот позитив, улыбаясь глазами и выражая открытость всеми своими жестами и движениями.

2. Телец

Телец - это один из наиболее приземленных знаков, но он отлично знает, как произвести нужное впечатление. Его отличает невероятный и уникальный стиль. Поэтому людям обычно хочется заполучить Тельца в свою команду или компанию. Телец знает, что быть вежливым не значит быть скучным, и что это больше касается уважения к окружающим, не теряя уважения к себе. Он ведет себя сдержанно и уверенно, показывая, что у него все под контролем.

3. Близнецы

Близнецы очень адаптивны, коммуникабельны и искусны в общении. Им присуще умение очаровывать практически всех, и люди чувствуют себя в их компании легко и непринужденно. Близнецы открыты, у них нет предвзятости, и они способны принимать различия людей без осуждения. Их язык тела, жесты и мимика излучают доброжелательность и позитивный настрой, что не может не привлекать окружающих.

4. Лев

Львы умеют себя преподносить в обществе - они одеты с иголочки, ухожены, и у них всегда улыбка на лице. Они запоминаются и выделяются из толпы, не будучи слишком эксцентричными или странными. Львы очень дружелюбны и разговорчивы, знают себе цену и понимают, что им не нужно делать что-то эпатажное, чтобы привлечь внимание. У них есть врожденное чувство такта и очень высокая самооценка.

5. Скорпион

Скорпионы знают, что нужно сделать, чтобы произвести хорошее впечатление. Они великолепно держатся, говорят правильные вещи, и им достаточно комфортно в своем теле, чтобы не выглядеть неловко. Они заранее готовятся к любой ситуации, будут детально изучать компанию перед собеседованием, проработают темы для разговоров и, возможно, даже подберут подходящие шутки. Скорпионы очень интуитивны, поэтому они склонны следовать своему внутреннему голосу. Если они чувствуют, что им нужно быть открытыми, но не слишком спонтанными, они такими и будут.

6. Стрелец

Стрельцам не нужно притворяться или имитировать чувства и эмоции. Они искренни и всегда остаются самими собой. Стрельцы недурно разбираются в людях, и они, кажется, сразу же знают, что делать или говорить, чтобы расположить к себе окружающих. Они умеют быть активными слушателями и поддерживать любую интересную беседу. Их воспринимают как приятных и легких людей, всегда создающих позитивную атмосферу вокруг себя.

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