В Украине крупные сетевые операторы АЗС с 11 по 12 декабря снизили цены на бензины и дизельное топливо еще на 50 копеек за литр. Об этом со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов сообщает консалтинговая компания UPECO.

В частности, в сетях национальных операторов "OKKO" и WOG бензины и ДТ подешевели на 50 копеек за литр до А-92 - 30,99 грн, А-95 - 31,99 грн, А-95 Премиум - 32,99 грн, ДТ - 31 49 грн.

Указано, что на 40-70 копеек за литр стоимость бензинов и ДТ снизилась также на АЗС "БРСМ-Нафта", до А-92 - 27,29 грн, А-95 - 28,29 грн, А-95 Премиум - 29,49 грн, ДТ - 27,79 грн.

К тому же, на 50 копеек за литр бензины и ДТ подешевели на АЗС Neftek, Chipo на 30-50 копеек за литр на заправках "Олас", на 50 копеек за литр ДТ подешевело и на АЗС UPG.

По состоянию на 12 декабря средняя цена на топливо в Украине составила: А-92 - 29,39 грн/л, А-95 - 30,52 грн/л, А-95 Премиум - 31,59 грн/л, ДТ - 30,19 грн/л.

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