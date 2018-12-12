Католическое Рождество 2018: что нельзя делать [ Редактировать ]
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Католическое Рождество Христово отмечается в ночь с 24 на 25 декабря.
Как и во все церковные праздники, для Католического Рождества есть свои предписания и запреты.
Что нельзя делать на Католическое Рождество:
- Физически работать. Лучше такой труд отложить на потом или сделать все заранее.
- Шить. Многие верят, что рукоделие в церковные праздники грозит внезапной слепотой или глухотой.
- Охотиться, особенно в лесу. Считается, что в такой святой день охотник погибнет от холода или станет жертвой того, на кого охотится.
- Экономить на празднике. Чем больше потрачено денег на устройство рождественского праздника, тем больший достаток ожидает семью в ближайшем году.
- Садиться за рождественский стол в ношеной одежде, иначе ждет неудача.
- Надевать черное. В противном случае - ждать беды.
- Гадать на Рождество. Для этого есть специальный период с 12 дня Святок до Крещения.
- Сквернословить, спорить или ругаться, особенно за столом.
- До восхода первой звезды обедать, разрешен перекус только детям .
Ранее мы рассказывали об истории и традициях праздника.
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