Католическое Рождество Христово отмечается в ночь с 24 на 25 декабря.

Как и во все церковные праздники, для Католического Рождества есть свои предписания и запреты.

Что нельзя делать на Католическое Рождество:

Физически работать. Лучше такой труд отложить на потом или сделать все заранее.

Шить. Многие верят, что рукоделие в церковные праздники грозит внезапной слепотой или глухотой.

Охотиться, особенно в лесу. Считается, что в такой святой день охотник погибнет от холода или станет жертвой того, на кого охотится.

Экономить на празднике. Чем больше потрачено денег на устройство рождественского праздника, тем больший достаток ожидает семью в ближайшем году.

Садиться за рождественский стол в ношеной одежде, иначе ждет неудача.

Надевать черное. В противном случае - ждать беды.

Гадать на Рождество. Для этого есть специальный период с 12 дня Святок до Крещения.

Сквернословить, спорить или ругаться, особенно за столом.

До восхода первой звезды обедать, разрешен перекус только детям .

Ранее мы рассказывали об истории и традициях праздника.