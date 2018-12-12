В Киеве на улице Бориса Гмыри едва не похитили ребенка. Звонок мамы спас мальчика от несчастного случая. Об этом женщина рассказала в сообществе странице в Factbook, подкрепив пост снимками злоумышленника.

Мама рассказала, что 8-летнего сына они с мобильным телефоном отпускают самостоятельно на кружки, если они находятся в соседних домах и не нужно переходить дорогу, чтобы туда попасть.

В субботу днем, около 15:30 ребенок был на занятиях по робототехнике. На звонок мамы мальчик сказал, что задерживается, так как еще играет с детьми. Поэтому, женщина не волновалась.

Перезвонив второй раз, мальчик сказал, что идет домой. Спустя время, когда он так и не появился дома, мать набрала его еще раз, как оказалось очень вовремя. Повезло, что телефон у мальчика не отобрали.

И тут в ответ фраза: "Мама, мы с дядей ищем тихое место". У меня от этой фразы ноги подкосились, я так орала в трубку - убегай быстро, тебя хотят украсть! И сама побежала со своей кондитерской за малым! От страха сердце вылетало. Слава богу, все обошлось - ребенок убежал обратно на кружок, и я его со своими слезами и истерикой забрала. Конечно, он от меня был в шоке! Ведь он не понимал, что с ним могло случиться!

Родители выяснили, как все произошло.

Закончились занятия, из подъезда выходили дети с родителями, мальчик выходил последним. На лавочке возле двери сидел мужчина и мило улыбался, держа в руке, наверное, iPad (так он сказал ребенку).

Вот разговор:

Мальчик, мне тут на айпаде нужно с документами поработать, не подскажешь, где здесь тихое место? "Нет, я не знаю". "Тогда сделай доброе дело и помоги дяде найти тихое место, очень нужно". И мой ребенок добровольно за ним пошел. Мужчина искал любые попавшиеся открытые двери, чтобы попасть в помещение. Нас спас мой звонок и ор в трубку!

Ранее мы писали о том, что ребенок едва не умер на уроке физкультуры.