Одним из важных православных праздников считается праздник Андрея Первозванного. В ночь 13 декабря творятся волшебства, а люди получают ответы даже на самые сокровенные вопросы. Гадания на Андрея Первозванного популярны и сегодня, о чем свидетельствует их большое количество и разнообразие, например, на бумажках или на сон, а также на суженого.

Этот праздник хоть и церковный, но в то же время очень глубоко связан с народными традициями, поэтому многие и интересуются, как гадать на Андрея.

Известно, что Святой Андрей назван Первозванным, потому что был призван первым из апостолов и учеников Иисуса Христа. До последнего дня земного пути Спасителя следовал за Ним его Первозванный апостол. Когда Дух Святой сошел на учеников Христа, апостолы бросили жребий, кто и куда отправится на служение. Андрею выпали территории, где расположены славянские земли. Поэтому День памяти Андрея Первозванного всегда у нас проводится с таким благоговением.

Как правильно и эффективно гадать на Андрееву ночь с 12 на 13 декабря.

Для обряда нужна непочатая вода, именно в ней скрывается магическая сила. Воду нужно набрать из источника. Домой ее надо донести так, чтобы никто не видел. Писательница предупредила, что в городе это можно, сделать, пожалуй, только ночью. Воду добавляют в тесто, из которого месят пшеничные булочки и выставляют их в ряд. Чью булочку первой съест собака, та девушка вскоре выйдет замуж.

13 декабря в народе отмечают праздник апостола Андрея Первозванного - одного из двенадцати ближайших учеников Иисуса. Андрей Первозванный считается одним из наиболее почитаемых святых у православных и является покровителем Украины.

Гадания с хлебом и туфелькой

В этот день все незамужние молятся Андрею Первозванному, чтобы он подарил им хороших женихов. В народе верили, что в ночь на 13 декабря каждой девушке должен присниться ее суженый, незамужние засыпали со словами: "Дай же, Боже, молодой мне, чтобы приснился мой суженый во сне. И тебя, Святой Андрей, я прошу, как умею".

Также можно положить под подушку кусок свежего хлеба, завернутый в полотенце и засыпать со словами: "Суженый-ряженый, приходи моего хлебушка отведать".

Самый распространенный вид гадания, который был популярен в деревнях, - с туфелькой. Девушка снимала ее с левой ноги и кидала за ворота. В какую сторону смотрел носок, в ту сторону девушка должна была выйти замуж. Если обувь смотрела на ворота, значит, в течение следующего года девушка замуж не выйдет.

Также существуют еще множество гаданий, о которых мы писали ранее.