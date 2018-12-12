День святого Андрея Первозванного: что категорически нельзя делать 13 декабря [ Редактировать ]
13 декабря украинцы отмечают день Андрея Первозванного. В старину на День Андрея называли Калита: парни в эту ночь проказничали, а девушки – гадали на Андрея, чтобы узнать имя суженого.
При этом именно Днем Андрея открывается цикл рождественских праздников. Поэтому праздничный стол в этот день принято накрывать богато – не забывая однако, что у православных все еще продолжается Рождественский пост, поэтому блюда должны быть постными. А вот у католиков Днем Андрея их Рождественский пост только начинается.
История Андрея Первозванного
Чтобы понять, почему апостол Андрей Первозванный – достаточно вспомнить Писание: именно Андрея Иисус призвал первым, когда набирал себе учеников.
После смерти и воскрешения Иисуса Андрей проповедовал в землях, где позднее именно православие стало главной религией. Поэтому его так почитают в Украине.
Его можно назвать предвестником основания Киева. По утверждению летописца, на холмах, где впоследствии был построен Киев, святой Андрей остановился на ночлег. Он благословил эти горы и водрузил на них крест со словами: "Яко на сих горах возсияет благодать Божия, имать град великий быти и церкви многи Бог въздвигнути имать".
Жизнь свою закончил в городе Патры, где принял мученическую смерть за веру: его распяли на косом кресте за его проведи о Христе. Причем такой крест теперь называется Андреевским крестом.
Что нельзя делать в День Андрея Первозванного
Стоит отметить, что гадания на Андрея церковь не одобряет. Хотя большинство незамужних девушек это все же не останавливает.
Кроме того, есть такие запреты на День Андрея:
- нельзя шить, прясть и ткать – делать этого не рекомендуется уже до самого Крещения, иначе, мол, можно накликать беду;
- заниматься любимыми ремеслами – тоже вплоть до Крещения;
- в молитвах просить "лишнего" – только укрепления веры, единения народа, счастливого брака и покровительства для моряков.
А вот что стоит обязательно сделать женщинам в День Андрея, читайте тут.
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