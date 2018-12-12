Анонсированный Петром Порошенко церковный собор по факту является не объединяющим, а разъединяющим.

Об этом заявил народный депутат, основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в кулуарах саммита "Kyiv Global Summit", комментируя так называемый объединительный собор украинских православных церквей, который был анонсирован на 15 декабря.

"Анонсированный Петром Порошенко так называемый церковный собор по факту является не объединяющим, а разъединяющим, ведь он только усугубит церковный раскол в стране. И хуже всего то, что в чисто религиозные вопросы вмешались политики, в частности нынешний президент. Возможно ли себе представить, чтобы президент какой-либо страны, где в Конституции четко прописано, что церковь отделена от государства, лично бы анонсировал дату проведения церковного собора? Это грубое нарушение Основного закона. Церковь должна быть отделена от государства, ведь если политики вмешиваются в дела церкви, то жди беды. Совершенно понятно, что эта тема используется Петром Порошенко в качестве элемента предвыборной программы, а это несовместимые с настоящей верой в Бога вещи", – заявил Юрий Бойко.

Народный депутат отметил, что если так называемый объединительный собор все же состоится, то никаких положительных моментов Украине это не сулит. Напротив, социальное напряжение в стране только возрастет. "Я не знаю, состоится ли в конце концов "собор", и что на нем будет решено, но понятно только, что это будет фарс, и это будет шаг к дальнейшему разобщению страны и усилению религиозного конфликта. Исходя из проекта устава новой церкви, который был опубликован в СМИ, мы не получим никакой настоящей автокефалии – будет свертывание уже даже существующей самостоятельности, переподчинение наших церквей Стамбулу. Все это очень негативно отразится на Украине и нашем обществе. К сожалению, нынешние власть имущие забывают, что в стране очень много проблем насущных, проблем, которые им нужно как можно скорее решать, а церковные проблемы должны решаться самими церковными деятелями", – подчеркнул основатель"Оппозиционной платформы - За жизнь".