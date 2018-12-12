В современном мире очень важно уметь говорить. flytothesky.ru предлагает 5 упражнений, которые помогут вам овладеть искусством говорить правильно.

1. Пополните словарный запас

Читайте книги, словари, учите новые термины. Так в вашем распоряжении будет намного больше слов, с помощью которых вы сможете с легкостью разукрасить свою речь. Если вы захотите попрактиковаться, существуют различные техники, которые помогают научиться уверенно применять те или иные слова. Например, специалисты рекомендуют брать любой текст, будь то книга или статья, и зачеркивать случайным образом встречающиеся слова. После чего во время чтения стараться вставлять подходящие слова в «пробелы».

2. Практикуйтесь

Самостоятельно или при помощи совета окружающих выберите совершенно любую тему и постарайтесь на протяжении 3-5 минут говорить на нее. Конечно, на первых порах лучше брать знакомую вам тему. Ко всему прочему, такая практика помогает развивать мысли и говорить уверенно. Этого несомненно требует красивая речь.

3. Научитесь объяснять

Отчасти данный пункт схож со вторым. Однако для этого упражнения нужно брать именно слова и термины, которые вам нужно будет максимально подробно объяснить. Лучше всего, конечно, играть в такую игру с кем-то. Так вы будете усерднее стараться и быстрее научитесь подобному мастерству.

4. Учите орфографию

Да, орфографические ошибки – это самое неприятное в любой речи, а особенно письме. Научившись писать красиво и правильно, вы научитесь грамотно и слаженно говорить. Поэтому, если зубрежка правил – это не про вас, можно использовать следующее упражнение. Пусть другой человек отредактирует имеющийся текст таким образом, чтобы в тексте были опечатки, грамматические ошибки, неподходящие по смыслу слова. Вам, в свою очередь, необходимо будет прочитать данный текст, причем вслух, и постараться на ходу исправить все ошибки. Со временем при чтении вы будете допускать все меньше и меньше ошибок. А соответственно, научитесь быстрее реагировать. Следовательно, в момент разговора голова будет соображать намного быстрее. И у вас уже на подсознательном уровне будет вырисовываться складная и красивая речь.

5. Ассоциации

Данная техника расширяет ваш разум и помогает научиться быстро подбирать разнообразные слова и синонимы. Суть заключается в том, что вам необходимо выбрать слово, лучше существительное, и подобрать к нему 5 ассоциативных прилагательных. А далее, наоборот, выписать слова, которые совершенно далеки по смыслу. Со временем вы увидите результат. Однако это упражнение не такое легкое, как может показаться.

Регулярно практикуя данные техники, вы сможете говорить правильно и поймете, что красивая речь — это очень полезный и необходимый навык!

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