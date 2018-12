Популярная индийская служба доставки Zomato попала в центр скандала, причиной которого стало вирусное видео про курьера, который ел чужие обеды. Об этом сообщает BBC News.

На кадрах, снятых в городе Мадурай, штат Тамилнад, водитель в форменной одежде Zomato вскрывал упаковки с доставляемой едой, съедал часть содержимого, после чего закрывал и клал их обратно в рюкзак на багажнике мотоцикла. Ролик распространялся в соцсетях и собрал тысячи просмотров.

This is what happens when you use coupon codes all the time. 😂 Watch till end. pic.twitter.com/KG5y9wUoNk