Отец выстрелом из пистолета "отправил" десятилетнего сына в больницу [ Редактировать ]
В Запорожской области мужчина по собственной неосторожности попал в своего несовершеннолетнего сына из пистолета. Ребенок попал в больницу. Об этом сообщили в отделе коммуникации областного управления полиции.
"10 декабря около 18:30 в селе Верхняя Терса Гуляйпольского района во время конфликта со своей сожительницей мужчина в состоянии алкогольного опьянения по собственной неосторожности попал из пистолета флобер в собственного сына 2008 года рождения. Мальчик был госпитализирован в больницу", – говорится в сообщении.
Пистолет изъяли. Во время установления обстоятельств происшествия нарушитель 1979 года оказывал сопротивление полицейским.
В отношении него были составлены административные протоколы по признакам статьи 173 (мелкое хулиганство) и 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейскому) КУоАП Украины.
Кроме этого, открыто уголовное производство по признакам статьи 128 УК Украины – это неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение.
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