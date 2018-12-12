Від куль найманців постраждали двоє армійців [ Редактировать ]
Двох військовослужбовців поранено минулої доби на Сході країни. Противник 11 разів обстрілював українські оборонні укріплення.
Із мінометів найманці вели вогонь по Опитному, неподалік Донецька. Із гранатометів та стрілецької зброї - атакували наші позиції біля Північного, Зайцевого, Красногорівки, Мар'їнки та у Приазов"ї.
За даними нашої розвідки - одного бойовика знищено, п'ятьох поранено.
Сьогодні зранку російські найманці влаштували провокації поблизу Кримського, Авдіївки і Тарамчука.
по теме
Бойовики застосували на Донбасі заборонену зброю
Позиції наших військових бойовики обстрілювали із забороненої мінськими угодами зброї
На Донбасі не припиняються ворожі обстріли
Неподалік Новотошківського ворог атакував із мінометів 82 калібру, а біля Лебединського - бив із потужних кулеметів та стрілецької зброї
Армійці укріплюють передові позиції на Світлодарській дузі
Бійці, які тримають оборону на Світлодарській дузі, кажуть - зазвичай у такі, святкові дні, - окупанти "вітають" армійців потужними обстрілами
Артилерія бойовиків накрила Попаснянський район
Ворог запекло обстрілював околиці хутору Вільний в Попаснянському районі - накривав вогнем із великокаліберних мінометів, гранатометів та зенітного комплексу, двічі застосував протитанкові керовані ракети
Запровадження воєнного стану в Україні нагнало страху на бойовиків
Побоюючись, що армійці будь-якої миті можуть піти в наступ - окупанти дедалі частіше влаштовують хаотичну стрілянину в бік українських опорників