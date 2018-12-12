Двох військовослужбовців поранено минулої доби на Сході країни. Противник 11 разів обстрілював українські оборонні укріплення.

Із мінометів найманці вели вогонь по Опитному, неподалік Донецька. Із гранатометів та стрілецької зброї - атакували наші позиції біля Північного, Зайцевого, Красногорівки, Мар'їнки та у Приазов"ї.

За даними нашої розвідки - одного бойовика знищено, п'ятьох поранено.

Сьогодні зранку російські найманці влаштували провокації поблизу Кримського, Авдіївки і Тарамчука.