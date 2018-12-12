Запровадити так званий "Азовський пакет санкцій" проти Росії через агресію у Керченській протоці, розширити присутність НАТО у Чорному і Азовському морях та закрити для російських суден порти Європи та США - закликав захід Петро Порошенко.

Свій заклик глава української держави озвучив в інтерв'ю американському виданню Fox News. Відеозапис інтерв'ю розміщено на сторінці президента у Facebook.

"Містере Путіне, це акт агресії. Містере Путіне, це війна. Це не жарти, не інцидент, і не криза. Тому що ваші регулярні війська під російським прапором скоїли напад на українське військове судно в міжнародних водах", - наголосив Петро Порошенко, президент України.