Україна закликала США та ЄС закрити порти для російських суден - Петро Порошенко [ Редактировать ]
Запровадити так званий "Азовський пакет санкцій" проти Росії через агресію у Керченській протоці, розширити присутність НАТО у Чорному і Азовському морях та закрити для російських суден порти Європи та США - закликав захід Петро Порошенко.
Свій заклик глава української держави озвучив в інтерв'ю американському виданню Fox News. Відеозапис інтерв'ю розміщено на сторінці президента у Facebook.
"Містере Путіне, це акт агресії. Містере Путіне, це війна. Це не жарти, не інцидент, і не криза. Тому що ваші регулярні війська під російським прапором скоїли напад на українське військове судно в міжнародних водах", - наголосив Петро Порошенко, президент України.
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