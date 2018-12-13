Приметы на Новый 2019 год: что оттолкнет удачу [ Редактировать ]
Каждый человек надеется, что следующий год будет удачным и подарит новые шансы на успех. Но некоторые трудности и неудачи способны отдалить нас от цели. Чтобы этого не произошло, важно заблаговременно подготовиться к Новому году и правильно его встретить.
Приметы-предостережения помогут узнать, каким вещам в новогоднюю ночь необходимо уделить повышенное внимание, чтобы не навлечь на себя неприятности.
Наряжать елку - одно из самых занимательных и веселых занятий перед Новым годом. Но игрушки могут разбиться, что, согласно приметам, повлечет за собой немало неприятностей в 2019 году.
Чтобы этого не произошло, необходимо быть предельно аккуратными и по возможности повесить хрупкие украшения в самое безопасное место.
Если все-таки игрушка разбилась, выбросите ее как можно скорее.
На праздничном столе в 2019 году должно быть много блюд. Даже если вы собираетесь встретить праздник вне дома, постарайтесь взять с собой в гости как можно больше еды. В противном случае на вас может сказаться примета, которая сулит бедность скупым людям.
В 2019 году мы провожаем Желтую Собаку и встречаем Земляную Свинью. Многие суеверия тесно связаны с символом года.
- Накануне Нового года постарайтесь воздержаться от приема в пищу свинины, так как это может повлечь за собой плохие новости в ближайшее время.
- Перед праздниками все ходят по магазинам. Постарайтесь быть аккуратнее: если в процессе вы увидите на прилавке свиное рыло, проблем в Новом году не избежать. Возможно, это будет связано с появлением новых врагов, болезней или денежных убытков.
- В Новый год необходимо одеться нарядно.
- Постарайтесь не испачкаться и не испортить свой наряд, иначе весь год будете испытывать трудности с деньгами. В год Земляной Свиньи неопрятность недопустима.
- Не следует задерживаться на работе накануне праздника. Это сулит разногласия с близкими людьми и семейные конфликты в течение всего года.
- В новогоднюю ночь постарайтесь удержаться от сплетен и обсуждения других людей, так как это может повлечь за собой неприятности в 2019 году.
- Свинья любит яркость, креатив и праздничную атмосферу, поэтому не стоит отмечать праздник в повседневной одежде и неукрашенной квартире.
- Яркие неординарные образы, гирлянды, украшения - все это необходимо, чтобы правильно встретить Новый 2019 год.
Узнайте также, какие неприятности готовит Желтая Земляная Свинья.
по теме
12 важных дней до Нового года: чего избегать и что делать
22 декабря - день Зимнего Солнцестояния и удивительное время, о котором мы ничего не знаем
Новый год 2019: что категорически нельзя дарить в год Свиньи
Самые предусмотрительные из нас уже начали задумываться, что же подарить своим родным и близким на Новый год 2019
Новый год 2019: когда нужно наряжать елку для привлечения удачи и богатства
Украшение елки - это целый ритуал, участвовать в котором желает каждый член семьи - от мала до велика.
2019 год Желтой Свиньи: характеристика и особенности
Как известно, по энергетике, каждый год отличается от предыдущего по энергетике, и с наступлением 2019 года Желтой Свиньи это не исключение
Новый год 2019: какие талисманы фен-шуй должны быть в каждом доме
Вот уже близится Новый год 2019, который по фен-шуй обещает быть размеренным и спокойным, как и 2018 год