Европарламент принял резолюцию по санкциям против России [ Редактировать ]
Европейский парламент в среду, 12 декабря, одобрил резолюцию, призывающую к ужесточению санкций ЕС против России, если украинские военнослужащие, захваченные в Черном море, не будут освобождены. Об этом сообщает "Европейская правда".
Отмечается, что 433 европарламентария проголосовали "за", 105 - "против", воздержались 30 депутатов.
Европарламентарии требуют немедленного и безусловного освобождения украинских кораблей и моряков, которые должны получить статус военнопленных.
"Мы призываем ЕС и государства-члены ввести целенаправленные санкции в случае, если 24 украинских военнослужащих не будут освобождены и в случае дальнейшей военной эскалации", - говорится в резолюции.
Поправка также содержит призыв к ОБСЕ расширить мандат Специальной мониторинговой миссии в Украину на регион Азовского моря.
"Европарламент призывает страны-члены закрыть доступ к портам ЕС для российских судов, прибывающих из Азовского моря, пока Россия не восстановит свободную навигацию через Керченский пролив и в Азовском море", - говорится в документе.
Ранее Ангела Меркель заявила, что Германия поддерживает ужесточение санкций против России.
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