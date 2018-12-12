Двісті учасників та кілька годин напруженої дискусії. У Києві відбулися збори політичного активу партії "Опозиційний блок".

Як вберегти політсилу від розколу та рейдерства, обговорювали делегати 16 обласних партійних організацій "Опозиційного блоку".

Про результати розкажуть - наші кореспонденти.

Розкол та спроба рейдерського захоплення партії - саме так більшість партійців "Опозиційного блоку" назвали анонсований на 15 грудня з'їзд політсили. Це питання і стало головним під час зборів політактиву "Опозиційного блоку".

"Предлагается следующая повестка дня: два вопроса - первый вопрос, это ситуация в политической партии "Оппозиционный блок" в связи с возможным рейдерским захватом, и второе - поддержка единого кандидата от оппозиционных сил.

Сегодня прибыли от двадцати областей представители, среди них 12 председателей, руководители региональных организаций. В нашем собрании принимают участие народные депутаты Украины, члены партии, члены фракции "Оппозиционный блок", а так же депутаты, которые представляют межпарламентскую группу "Оппозиционную платформу - За життя", - зазначив Сергій Ларін, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Члени політсили, стверджують деякі партійці, намагаються розколоти та ослабити опозицію перед виборами. Засновник "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко заявив, що такими методами влада намагається прибрати незручних опонентів і треба бути до цього готовими.

"Мы понимаем, что без противостояния мы эту власть не сломим, мы к противостоянию готовы. Сегодня мы пришли к тому, что у нас есть шанс, большой шанс сместить эту власть и вернуть страну на нормальное прогнозированное русло.

Никаких "договорняков", никаких там "пройти" во второй тур, потом слиться под кого-то, ничего этого нет - единый кандидат от нас, от вас, от всей нашей партии. Нацеленность - только на победу. Мы будем бороться до конца, мы понимаем что за нами правда.

Я понимаю всю степень ответственности перед вами и перед нашими избирателями, я это осознаю, никаких не будет договоренностей с властью. Мы нацелены только на победу, и у нас есть все шансы победить, невзирая на то, что будет дикое сопротивление, в том числе и со стороны наших бывших коллег.

Время подтвердило, что мы были абсолютно правы, когда после проведения долгих переговоров внутри "Оппозиционного блока", приняли решение объединиться, создать "Оппозиционную платформу - За жизнь" - считаю, что это будет базой для широкого фронта оппозиционных сил", - наголосив Юрій Бойко, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

А очолить цей фронт - засновник "Опозиційної платформи - За життя", Юрій Бойко. Відповідне рішення одноголосно ухвалили всі учасники зборів. Члени політсили пообіцяли підтримувати Бойка під час виборів, та разом відстоювати існування реальної опозиції.

"Эти выборы - это шанс привести к власти команду, которая способна дать Украине мир, и это главное преимущество Юрия Бойко и команды "Оппозиционной платформы - За жизнь".

"Оппозиционная платформа - За жизнь", которая существует политически всего 25 дней, юридически - еще не существует, - является третьей политической силой в стране. Партия "Оппозиционный блок" без нас с вами имеет аж один процент от всех. И аж два - от определившихся, в шесть раз меньше, чем мы с вами здесь, работающие только 25 дней. О чем это говорит?

Мы сохраняем за собой юридические права на "Оппозиционный блок", и одновременно с этим, вернее на наше наследие, которое мы вместе с вами создавали своими руками, своей головой, своей работой - одновременно с этим мы продвигаем наш новый политический бренд.

В чем сила этого бренда? В том, что он способен привести мир в Украину", - підкреслив Сергій Льовочкін, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Наприкінці засідання учасники, а це більшість членів "Опозиційного блоку", одноголосно схвалили резолюцію про засудження рейдерського захоплення партії.

"В собрании партийного актива партии "Опозиционный блок" приняли участие 16 делегаций областных партийных организаций, которые не признают предстоящий съезд партии 15 декабря 2018 года, и не направляли делегатов для участия в нем.

Признать предстоящий "съезд" партии "Опозиционный блок" 15 декабря, 2018 года нелегитимным, а все его решения - юридически ничтожными", - наголосив Юрій Павленко, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя"

Тож фактично, якщо так званий з'їзд партії все ж відбудеться, будь-які голосування та рішення будуть незаконними та нелегітимними.