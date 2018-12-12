Усі органи державної влади та місцевого самоврядування необхідно підключити до електронних платформ - таке управління допомагає ефективніше боротися з корупцією, - вважає Володимир Гройсман.

Сьогодні на засіданні Кабміну прем'єр доручив подати відповідні пропозиції вже до кінця цього місяця. Він також нагадав, що успішні приклади електронного врядування вже запроваджені в Мін'юсті та ДФС. А з початку нового року запрацює нова система надання прав на користування надрами - за рішенням аукціону.

"Був абсолютно "закритий клуб" тих, хто мав вплив і інформацію про поклади газу і так далі. Зараз ми це все відкрили, є електронні майданчики на яких можливо брати участь.

Зараз необхідно максимально розширювати ці можливості для того, щоби дійсно створити - системно, - наголошую на цьому, єдині правила для всіх.

Це буде конкуренція, буде довіра суспільства, тому що все відкрито і як наслідок - державний бюджет буде отримувати більше ресурсів", - наголосив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.