Реформи в Україні: Володимир Гройсман закликав місцеві органи самоврядування долучитися до електронних урядових платформ [ Редактировать ]
Усі органи державної влади та місцевого самоврядування необхідно підключити до електронних платформ - таке управління допомагає ефективніше боротися з корупцією, - вважає Володимир Гройсман.
Сьогодні на засіданні Кабміну прем'єр доручив подати відповідні пропозиції вже до кінця цього місяця. Він також нагадав, що успішні приклади електронного врядування вже запроваджені в Мін'юсті та ДФС. А з початку нового року запрацює нова система надання прав на користування надрами - за рішенням аукціону.
"Був абсолютно "закритий клуб" тих, хто мав вплив і інформацію про поклади газу і так далі. Зараз ми це все відкрили, є електронні майданчики на яких можливо брати участь.
Зараз необхідно максимально розширювати ці можливості для того, щоби дійсно створити - системно, - наголошую на цьому, єдині правила для всіх.
Це буде конкуренція, буде довіра суспільства, тому що все відкрито і як наслідок - державний бюджет буде отримувати більше ресурсів", - наголосив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
по теме
Реформа децентралізації залежить від ОТГ - Володимир Гройсман
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв звільнити усіх районних керівників, які блокують процеси об'єднання
Децентралізація в дії: Україна вивчає європейський досвід Фінляндії - Сергій Рудик
Як нові принципи управління на місцях втілюють у життя?
На форумі "Партнерство заради розвитку": Володимир Гройсман оприлюднив плани Уряду на наступний рік
Під час виступу на форумі "Партнерство заради розвитку" прем'єр підкреслив - Україна має шукати інші шляхи поповнення бюджету, окрім міжнародних запозичень
Петро Порошенко наказав зберегти вакансії листонош в відділеннях "Укрпошти"
Петро Порошенко повідомив, що всі витрати компанії - компенсують. Для цього в держбюджеті мають закласти додаткові 500 мільйонів гривень
Доступні ліки: Олег Ляшко закликав ввести кримінальну відповідальність за продаж фальшивих медпрепаратів
Олег Ляшко наполягає на розгляді пакету законопроектів, який дасть можливість знизити ціни на ліки і припинити продаж підроблених медикаментів