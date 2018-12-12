Близько десяти тисяч людей долучилися до жіночих рухів в Україні за останні чотири роки. Об'єднуються заради досягнення миру та поліпшення соціальних умов. Яких конкретно кроків планують вжити - розповіли на міжнародному жіночому форумі у столиці.

Подробиці знає Юлія Жешко.

Шляхи досягнення миру, майбутні вибори Президента та найважливіші соціальні теми. Усе це - обговорили на форумі Kiev Global Summit за участі найвпливовіших людей країни. Захід вже вкотре відбувся за підтримки національної платформи "Жінки за мир".

"Это основная сегодня главная платформа в стране - организованная женщинами Украины с целью примирения и возвращения к диалогу. Независимо от политических, региональных и социальных отличий", - наголосила Наталія Королевська, народний депутат, ініціатор національної платформи "Жінки за мир".

Проте, особливістю цього з'їзду стала участь саме чоловіків. Серед яких - народні депутати, політики, міністри і громадські діячі. Вони наявно продемонстрували свою підтримку жіночому руху.

"Ми чули вашу думку, ми знаємо що ви на вірному шляху. На потрібно завершити конфлікт і повернути людей на територію України", - зазначив Юрій Бойко, народний депутат, співзасновник "Опозиційної платформи - За життя".

"З перших днів створення руху - я його підтримую. І вважаю, що як тільки голос жінка стане визначальним в питаннях завершення війни і встановлення миру - Мир образу прийде", - заявив Юрій Павленко, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Місією Kiev Global Summit є не відсторонення від лідерів-чоловіків, а об'єднання їх заради спільної мети. А саме - підвищення рівня життя громадян. Жінки вважають, що почати необхідно підтримавши постраждалих внаслідок бойових дій. Чоловіки таку позицію підтримали. І нагадали - пакет соціальних законопроектів вже розроблено і зареєстровано в Парламенті. Та до розгляду в сесійному залі - ініціативи так і не дійшли. Присутні упевнені - ситуація зміниться з приходом нової влади. Та навіть в цьому питанні - вирішальний голос належить жінкам, адже вони складають більшу частину виборців.

"Я думаю, що ми після зміни влади будемо більш конструктивними, я маю на увазі - наша українська сторона. Особливо, враховуючи нашу позицію. І ми обов'язково зробимо кілька конкретних кроків, аби виконати завдання, яке сьогодні громадяни ставлять на перше місце - повернення територій і завершення війни", - наголосив Юрій Бойко, народний депутат, співзасновник "Опозиційної платформи - За життя".

План досягнення миру був розроблений та представлений жінками іще кілька років тому. Та як не дивно, документ знайшов підтримку переважно депутатів Європарламенту. Присутні сьогодні політики наголошують - це знак того, що політичну систему потрібно скорегувати.

Тим часом, платформа "Жінки за мир" продовжує гуманітарні місії. Одразу по закінченні форуму - 15 делегатів поїдуть до окупованих територій з одягом та їжею - аби допомогти малозабезпеченим українцям та тим, хто втратив житло.