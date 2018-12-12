Осередок культури: Спілка Вірмен України передала Національному музею "Софія Київська" традиційну народну реліквію "Хачкару" [ Редактировать ]
Новий експонат у Національному музеї "Софія Київська". Спілка Вірмен України передала Храму традиційну народну реліквію - "Хачкару". Чому її вирішили встановити саме в цьому місці? Всі подробиці в матеріалі.
Національний заповідник "Софія Київська". Осередок духовної культури українців. І не тільки.
"Когда в 17 веке не стало нашей церкви на Подоле в 1651, дали возможность наши богослужения проводить в Южном Приделе Софиевского Храма, Собора.
Сама София Киевская для нашей епархии, для армянской общины Украины имеет очень большое значение. Армянские граффити, армянские богослужения, которые здесь проводились - свидетельство того, что есть очень богатое духовное наследие", - наголосив Маркос Оганесян, голова української єпархії Вірменської апостольської церкви.
На знак подяки та солідарності з українцями Спілка вірмен вирішила подарувати музею "Хачкар" - традиційний вірменський пам'ятник.
"Установлены в честь абсолютно разных событий. Памяти жертв геноцида армянского народа, трагедии украинского народа, трагедии армянского народа. И эта традиция установки "Хачкары" - это глубокий смысл культуры", - заявив Давид Давтян, голова історико-культурного комітету Спілки вірмен України.
За два роки Спілка вірмен України встановила близько 20 "Хачкарів" по всій країні. Проводили навіть спеціальну виставку монументів.
"У минулому році в нас була велика виставка різних "Хачкарів", які потім поїхали всією Україною, як символ початку нашої спільної історії.
Засновниця, разом з Володимиром Хрестителя, дружина Володимира Хрестителя - Анна Візантійська царівна, яка засновувала Софіївський Собор, яка створювала нашу релігію, нашу державність, є за походженням вірменка", - розповіла Неля Куковальська, генеральний директор Національного заповідника "Софія Київська".
Подарунок для музею з-за кордону "Хачкар" привезли з Вірменії.
"Мы каждый год завозим из Армении "Хачкары". Кстати, мы считаемся самыми крупными экспортерами "Хачкары" в Армении.
Эта та часть армянской культуры, которая остается веками. Мы стараемся это делать, чтобы наши внуки и правнуки и все видели, что тут проживали армяне и совместно жили с украинцами", наголосила Вілен Шатворян, голова Спілки вірмен України.
Подарований Спілкою вірмен пам'ятник зберігатиметься в Софії Київський.
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