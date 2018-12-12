У Харкові заклали перший камінь нового онколонічного центру. Десятиліттями містяни лікувалися в жахливих умовах. Нова будівля буде обладнана за сучасними вимогами та розрахована на півтисячі ліжок.

Більше знає - Світлана Шекера.

Любов Миколаївна вперше потрапила до Харківського онкоцентру навесні. Умови в лікарні тоді шокували.

"Тут был потоп в коридоре. Мы когда приехали, тут как раз таял снег, и тут просто тазики, тазики, тазики, т.е. этот момент мы как раз застали", - розповідає Любов Ростальна, пацієнтка Харківського онкоцентру.

За півроку - жінка повернулася в цю саму палату. Тепер тут тепло і свіжий ремонт. А от у відділенні променевої терапії - й досі величезні тріщини в стінах, іржаві труби й облуплена штукатурка. Згідно з експертизою, два з чотирьох старих, не пристосованих до медичних потреб, корпусів, ремонту не підлягають. Тож вирішили - будувати новий онкоцентр. Сьогодні заклали перший камінь.

"Увесь цей час людям обіцяли, але за цей час дуже застаріла інфраструктура. І морально, і інженерно, і фізично. Тому потрібно було кардинально змінювати ситуацію. Людям потрібні нормальні умови. Людські, сучасні, і для того ми будуємо новий онкологічний центр. Для того, щоб і ті, хто лікує, і ті, хто лікується, мали нормальні якісні умови. Сьогодні, ви бачите, розпочинаємо будівництво, і розтягувати, як завжди, не будемо, збудуємо швидко", - наголосила Юлія Світлична, голова Харківської облдержадміністрації.

Три блоки нового онкоцентру розраховані на 510 ліжок. Переселятися планують поступово. Архітектори узгоджували з медиками розмір та розташування палат і операційних.

"Палаты будут очень современные, там будут 2-3 койки, не больше, между ними нормативное расстояние с тем, чтобы можно было обслуживать со всех сторон. После хирургии - не каталки, а будут эти самые кровати использованы для перемещения", - запевняє Олександр Чуб, головний архітектор проекту.

Сьогодні ж у старому корпусі відкрили нову реанімаційну.

"Мы получили сегодня практически все оборудование для отделения реанимации и интенсивной терапии - это койки, функциональные койки для пациентов, которые находятся в этом отделении, это следящая аппаратура, которая позволяет контролировать основные параметры жизнедеятельности", - говорить Денис Скорий, директор Харківського онкоцентру.

Будуватимуть онкоцентр коштом обласного бюджету. У держави й міжнародних партнерів проситимуть гроші на сучасне обладнання й навчання медиків.