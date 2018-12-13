13 декабря: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
13 декабря - 347-й день года (348-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 18 дней.
13 декабря православные христиане отмечают День памяти апостола Андрея Первозванного. Это не только церковный праздник, в народе он называется Калита. В этот день молодежь устраивает гуляния, кроме того, незамужние девушки в ночь на 13-ое число гадают на суженого.
Что нельзя делать?
- работать по дому;
- шить;
- ткать;
- прясть;
- гадать - но это - церковный запрет, в народе считается, что в этот праздник девушкам и женщинам можно гадать на свою судьбу и суженого;
- устраивать шумные гуляния с алкоголем.
Именины сегодня празднуют Андрей, Иван.
Более подробно о празднике читайте в нашем материале.
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