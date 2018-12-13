13 декабря - 347-й день года (348-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 18 дней.

13 декабря православные христиане отмечают День памяти апостола Андрея Первозванного. Это не только церковный праздник, в народе он называется Калита. В этот день молодежь устраивает гуляния, кроме того, незамужние девушки в ночь на 13-ое число гадают на суженого.

Что нельзя делать?

работать по дому;

шить;

ткать;

прясть;

гадать - но это - церковный запрет, в народе считается, что в этот праздник девушкам и женщинам можно гадать на свою судьбу и суженого;

устраивать шумные гуляния с алкоголем.

Именины сегодня празднуют Андрей, Иван.



Более подробно о празднике читайте в нашем материале.