Конфликт на Азове: Порошенко передал Туску списки лиц и кораблей России [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко встретился в Брюсселе с президентом Европейского совета Дональдом Туском и передал ему списки лиц и кораблей России, причастных к акту агрессии в Керченском проливе.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Глава государства проинформировал Дональда Туска о последствиях акта открытой агрессии России в Керченском проливе и существующих угрозах для региональной безопасности", - говорится в сообщении.
Президент Украины подчеркнул необходимость предоставления мощного адекватного ответа со стороны ЕС на акт агрессии России против Украины и для противодействия стратегии "ползучей оккупации" Кремлем Азовского моря и Керченского пролива.
Он также напомнил о важности усиления помощи со стороны ЕС социально-экономическому развитию украинского Приазовья, которое подвергается целенаправленной блокаде со стороны России, и передал на рассмотрение институтов и государств-членов Евросоюза перечень гуманитарных и инфраструктурных проектов, которые могли бы поддержать европейские партнеры.
Порошенко и Туск отметили отсутствие прогресса со стороны России в имплементации Минских договоренностей, что обусловливает необходимость одобрения Европейским советом политического решения о дальнейшем продлении экономических и секторальных санкций против России после 31 января 2019 года.
Собеседники также договорились усилить взаимодействие для противодействия внешнему вмешательству в избирательные процессы в Украине и Европейском союзе в 2019 году.
Также Петр Порошенко обратился к президенту России, назвав войной захват украинских кораблей у Керченского пролива.
по теме
Обострение в Азовском море: в ЕС отреагировали на агрессию России
В Брюсселе отреагировал на агрессию России в Азовском море
Україна закликала США та ЄС закрити порти для російських суден - Петро Порошенко
Петро Порошенко через агресію в Керченські протоці закликав Захід запровадити "Азовський пакет санкцій" проти Росії
Германия поддерживает ужесточение санкций против России - Меркель
Речь идет о реакции Европы на нападение россиян в Черном море и захват ими украинских кораблей с экипажами
Росія хоче перетворити Азовське море у військову зону
Росія хоче перетворити Азовське море на "внутрішнє озеро" і зробити з нього виняткову військову зону. Про таке йдеться у запропонованих поправках до резолюції Європарламенту щодо України
У Раді ЄС обговорять агресивні дії Росії в Азовському морі
Агресивні дії Росії в Азовському морі сьогодні обговорять під час Ради ЄС. На запрошення голови європейської дипломатії Федеріки Могеріні у засіданні візьме участь і міністр закордонних справ України Павло Клімкін