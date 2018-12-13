Президент Украины Петр Порошенко встретился в Брюсселе с президентом Европейского совета Дональдом Туском и передал ему списки лиц и кораблей России, причастных к акту агрессии в Керченском проливе.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Глава государства проинформировал Дональда Туска о последствиях акта открытой агрессии России в Керченском проливе и существующих угрозах для региональной безопасности", - говорится в сообщении.

Президент Украины подчеркнул необходимость предоставления мощного адекватного ответа со стороны ЕС на акт агрессии России против Украины и для противодействия стратегии "ползучей оккупации" Кремлем Азовского моря и Керченского пролива.

Он также напомнил о важности усиления помощи со стороны ЕС социально-экономическому развитию украинского Приазовья, которое подвергается целенаправленной блокаде со стороны России, и передал на рассмотрение институтов и государств-членов Евросоюза перечень гуманитарных и инфраструктурных проектов, которые могли бы поддержать европейские партнеры.

Порошенко и Туск отметили отсутствие прогресса со стороны России в имплементации Минских договоренностей, что обусловливает необходимость одобрения Европейским советом политического решения о дальнейшем продлении экономических и секторальных санкций против России после 31 января 2019 года.

Собеседники также договорились усилить взаимодействие для противодействия внешнему вмешательству в избирательные процессы в Украине и Европейском союзе в 2019 году.

Также Петр Порошенко обратился к президенту России, назвав войной захват украинских кораблей у Керченского пролива.