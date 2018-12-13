Тереза Мэй остается премьер-министром Великобритании [ Редактировать ]
Источник: Reuters
В Великобритании в ходе внутрипартийного голосования консерваторов только 117 человек проголосовали за вынесение вотума недоверия британскому премьеру и лидеру Консервативной партии Терезе Мэй, 200 высказались против.
Об этом сообщает Reuters.
Чтобы остаться премьер-министром, Мэй требовалось по меньшей мере 159 голосов однопартийцев - большинства из 316 депутатов от Консервативной партии
После того, как стали известны итоги голосования, премьер пообещала продолжить свою миссию по с выходу Великобритании из ЕС.
"Теперь после голосования мы должны приступить к работе по реализации Brexit и построению лучшего будущего для этой страны", - сказала Мэй.
Теперь британский премьер имеет иммунитет от нового голосования по вынесению ей вотума недоверия на ближайший год.
Поводом для недовольства Терезой Мэй стал проект соглашения по Brexit.
Перед голосованием премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что намерена уйти с поста главы Консервативной партии до следующих выборов 2022 года.
Ранее мы писали о том, что в Евросоюзе утвердили соглашение о Brexit.
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