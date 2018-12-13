В Лиге чемпионов завершился групповой этап, по результатам которого определились все 16 участников плей-офф турнира.

12 декабря оставалось выяснить имя последнего клуба, который попадет в 1/8 финала. Это решали между собой "Шахтер" и "Лион". Поединок завершился вничью и дальше прошли французы.

🏆 UEFA Champions League last 16!

CONFIRMED ✅



Best team left in the #UCL? 🤔 pic.twitter.com/7ecHZBlyNL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 12 декабря 2018 г.

По регламенту турнира, в 1/8 финала Лиги чемпионов победители групп встречаются с командами, занявшими вторые места.

Первые места с своих квартетах заняли "Боруссия", "Барселона", ПСЖ, "Порту" , "Бавария", "Манчестер Сити", "Реал" и "Ювентус". Их соперниками по первой стадии плей-офф станут "Атлетико" "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Шальке", "Аякс", "Лион", "Рома" и "Манчестер Юнайтед".

В 1/16 финала отправятся доигрывать евросезон "Брюгге", "Интер", "Наполи", "Галатасарай", "Бенфика", "Шахтер", "Виктория" и "Валенсия".

Расписание и результаты всех матчей Лиги чемпионов смотрите здесь.