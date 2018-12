В Лиге чемпионов завершился групповой этап, по результатам которого определились все 16 участников плей-офф турнира.

12 декабря оставалось выяснить имя последнего клуба, который попадет в 1/8 финала. Это решали между собой "Шахтер" и "Лион". Поединок завершился вничью и дальше прошли французы.

