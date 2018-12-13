Теракт в Страсбурге: опубликовано фото стрелка [ Редактировать ]
Во Франции полиция распространила фотографию мужчины, который устроил стрельбу в Страсбурге на рождественской ярмарке.
Об этом сообщается в Twitter правоохранителей.
В информации, размещенной рядом с фотографией, указано имя - Шариф Шекатт, его возраст - 29 лет, рост - 180 см.
В качестве особой приметы сообщается о шрам на верхней части лба стрелка.
Полиция обратилась к населению за помощью в поимке преступника, в то же время предостерегая о том, что Шекатт крайне опасен и жесток.
Напомним, что стрельба произошла вблизи рождественской ярмарки, которую ежегодно посещают миллионы туристов. Нападавший скрылся с места происшествия и находится на свободе.
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