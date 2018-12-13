В Киеве возле станции метро "Олимпийская" были задержаны 27 молодых людей, которые провоцировали правоохранителей накануне футбольного матча Лиги чемпионов.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Правонарушители выражались нецензурной бранью в адрес полицейских, бросались снегом, пытались ударить пеший патруль и расшатывали ограждающие турникеты. На замечание правоохранителей они не реагировали", - говорится в сообщении.

27 человек были отправлены в территориальное управление полиции, где будут установлены анкетные данные и дана правовая оценка их действиям.

Напомним, что в Лиге чемпионов завершился групповой этап, по результатам которого определились все 16 участников плей-офф турнира.