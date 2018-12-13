Парламент Франції голосуватиме за вотум недовіри урядові [ Редактировать ]
Парламент Франції сьогодні теж голосуватиме за вотум недовіри - урядові. Це пропозиція трьох партій лівого спрямування.
Вони вважають - заходи, які запропонував Еммануель Макрон для залагодження ситуації із "жовтими жилетами" несправедливі та безвідповідальні, і навряд чи вгамують гнів французів.
Але експерти прогнозують - голосування, найімовірніше, завершиться на користь уряду. Адже у лівих замало мандатів у парламенті.
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