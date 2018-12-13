Європарламент закликав ЄС запровадити цілеспрямовані санкції проти Росії, якщо українські військовослужбовці лишатимуться у полоні, а військова ескалація триватиме.

Про це йдеться в резолюції, яку євродепутати схвалили напередодні. Вони вимагають від Росії негайного звільнення всіх українських кораблів та моряків і гарантій свободи судноплавства Керченською протокою та Азовським морем.

Іще одна вимога до Російської Федерації - негайно надати свободу лауреатові премії Сахарова-2018 Олегові Сенцову та всім іншим незаконно затриманим громадянам України - йдеться у документі.

Євродепутати також засудили будівництво газопроводу "Північний Потік-2", назвавши його політичним проектом, який становить загрозу енергетичній безпеці Європи.