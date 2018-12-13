Консули України відвідали полонених моряків [ Редактировать ]
Українські консули з посольства в Москві відвідали всіх наших полонених моряків. Про це повідомила українська омбудсвуменка Людмила Денисова. Напередодні дипломатам вдалося зустрітися ще із п'ятьма військовополоненими. Це - Андрій Шевченко, Володимир Варімеза, Сергій Чуліба, Юрій Будзило та Андрій Драч.
За словами консулів, хлопці мужньо тримаються і вірять у швидке повернення додому. Їхніх родичів обіцяють згодом повідомити про всі деталі відвідин СІЗО "Лефортове"
"Стан здоров'я усіх моряків задовільний. Є один моряк, один віійськовополонений, який хворіє на цукровий діабет, знаходиться під наглядом лікарів. І лікарі в разі потреби вводять йому ін'єкції інсуліну. Скарг на умови тримання або застосування фізичного впливу на військовополонених не висловлювалися. Таким чином, наші консули відвідали уже усіх військовополонених моряків, яких було захоплено двадцять п'ятого листопада в Керченській протоці Російською Федерацією", - говорить Сергій Погорельцев, директор департаменту консульської служби МЗС України.
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