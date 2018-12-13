Сім обстрілів з боку російських окупантів зафіксовано минулої доби на Сході. Такі дані штабу операції об'єднаних сил на 18.00 годину. Під мінометні атаки ворога потрапили наші захисники Кримського та Чермалика.

Із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї найманці вели вогонь по опорних пунктах поблизу Авдіївки, Тарамчука та Старогнатівки. Двічі ворог застосовував заборонені калібри.