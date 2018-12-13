Петро Порошенко обговорив посилення санкцій проти Росії [ Редактировать ]
Про посилення санкцій проти Росії домовляється президент Петро Порошенко. Він зараз із візитом у Брюсселі. Напередодні ввечері зустрівся з президентом Європейської ради Дональдом Туском та передав йому списки осіб і кораблів Росії, причетних до акту агресії в Азовському морі.
А ще перелік гуманітарних та інфраструктурних проектів, які могли б підтримати європейські партнери. Сьогодні у Брюсселі збираються лідери всього Євросоюзу, вони мають продовжити економічні санкції проти РФ та обговорити можливість оголошення нових обмежень за блокування Керченської протоки.
"Зараз я вже твердо налаштований на те, що у нас є більш ніж переконливий аргумент для того, щоб санкції були продовжені. Ми маємо переконати, щоб був розглянутий і взятий до уваги і Азовський пакет", - говорить Петро Порошенко, президент України.
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