Уборка пыли опасна для здоровья - ученые [ Редактировать ]
Американские ученые установили, что в чистящих средствах содержится вещество триклозан, которое вызывает устойчивость к антибиотикам у микроорганизмов, обитающих в пыли, пишет Lenta.
Ученые Северо-Западного университета проанализировали образцы пыли, взятые на 42 спортивных сооружениях, где люди часто прикасаются к полу, матам и снарядам, а также используют антимикробные салфетки. Оказалось, что те пробы, что содержали большое количество триклозана, имели генетические маркеры устойчивости к антибиотикам со сходным механизмом действия.
Триклозан в США добавляли в средства дезинфекции до 2017 года, после чего его запретили использовать при производстве антибактериального мыла из-за потенциального вреда для эндокринной и репродуктивной системы человека. При этом триклозан до сих пор содержится в зубной пасте и других средствах личной гигиены.
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