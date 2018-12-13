Американские ученые установили, что в чистящих средствах содержится вещество триклозан, которое вызывает устойчивость к антибиотикам у микроорганизмов, обитающих в пыли, пишет Lenta.



Ученые Северо-Западного университета проанализировали образцы пыли, взятые на 42 спортивных сооружениях, где люди часто прикасаются к полу, матам и снарядам, а также используют антимикробные салфетки. Оказалось, что те пробы, что содержали большое количество триклозана, имели генетические маркеры устойчивости к антибиотикам со сходным механизмом действия.



Триклозан в США добавляли в средства дезинфекции до 2017 года, после чего его запретили использовать при производстве антибактериального мыла из-за потенциального вреда для эндокринной и репродуктивной системы человека. При этом триклозан до сих пор содержится в зубной пасте и других средствах личной гигиены.

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