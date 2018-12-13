Сьогодні вночі ворог з мінометів обстрілював Гнутове на Донеччині

Сім обстрілів з боку російських найманців зафіксовано минулої доби на Сході. Минулося без втрат. Бойовики вели вогонь з мінометів у районі Кримського на Луганщині та поблизу Чермалика на півдні Донеччини.

На інших ділянках били з гранатометів та стрілецької зброї. Сьогодні вночі ворог з мінометів обстрілював Гнутове на Донеччині.