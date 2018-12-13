Война на Донбассе: противник вел стрельбу из запрещенного оружия [ Редактировать ]
За прошедшие сутки, 12 декабря, в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты семь раз нарушили режим прекращения огня. При этом они продолжали применение вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, сообщает в четверг, 13 декабря, пресс-центр ООС в Facebook.
Сепаратисты, в частности, открывали огонь из минометов калибра 82 мм по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Крымское на Луганском направлении и в районе поселка Чермалык на Мариупольском направлении.
Также они вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по населенным пунктам Старогнатовка, Авдеевка, Тарамчук - на Донецком направлении.
"В результате боевых действий ни один украинский военный не пострадал", - доложили в штабе ООС.
Ранее мы писали о том, что ракетчики ВСУ "закрыли небо" на Донбассе.
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