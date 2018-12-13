Предстоящие в 2019 году выборы - это шанс привести к власти команду, которая способна дать Украине мир. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин на собрании партийного актива "Оппозиционного блока", в котором приняли участие представители большинства региональных организаций. По словам политика, высокие рейтинги, которые объединение имеет после 25 дней существования, дают "Оппозиционной платформе - За жизнь" и ее кандидату Юрию Бойко высокие шансы на победу.

"Я благодарен всем, кто сегодня выступал и сказал свое веское слово в поддержку Юрия Бойко. Я искренне считаю его единственным кандидатом, который способен дать Украине мир. Который - благодаря команде, которая собралась в нашей партии, - способен сразу же, с первого дня, предложить эффективный мирный план. И который - вместе с нашей командой - является тем человеком, с кем будут вести разговор об этом мирном плане, и который сможет этот мирный план воплотить в жизнь", - добавил он.

Политик объяснил, что перед страной стоят ряд вызовов. Он допускает даже худший вариант, что Украина не сможет выстоять в тяжелой внешнеполитической и экономической ситуации, учитывая кризис государственных финансов и войну на востоке.

По его словам, "Оппозиционная платформа - За жизнь" способна воплотить мечту каждого украинца - вернуть стране мир.

"У украинцев есть одна мечта - вне зависимости от того, где они живут, во Львове или Луганске. Все хотят мира. Никто не хочет терять близких, никто не хочет терять страну", - сказал Сергей Левочкин.

Поэтому у "Оппозиционной платформы - За жизнь" уже высокий уровень поддержки:

"На сегодняшний день "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая политически существует всего 25 дней, юридически еще не существует, но является уже третьей политической силой в стране. Мы еще эту работу не начали, но уже имеем такой результат за 25 дней. Наш кандидат претендует на выход во второй тур - и это тоже за 25 дней. О чем это говорит? О том, что люди нас поддерживают», - резюмировал Сергей Левочкин.

Собрание партийного актива "Оппозиционного блока" состоялось в среду, 12 декабря, в Киеве. В нем приняли участие представители 16 региональных организаций, а также народные депутаты, члены фракции "Оппозиционного блока" , представители "Оппозиционной платформы - За жизнь", депутаты местных советов.

По итогам собрания партийного актива была принята Резолюция, в которой постановили: поддержать инициативу Юрия Бойко и Вадима Рабиновича по созданию "Оппозиционной платформы - За жизнь", поддержать Юрия Бойко в качестве единого кандидата от оппозиции на выборах президента Украины, призвать членов и сторонников партии "Оппозиционный блок" поддержать "Оппозиционную платформу - За жизнь" как единственную политическую силу, способную вернуть мир и стабильность в Украину.

Ранее, 11 ноября, Киевский международный институт социологии опубликовал результаты опроса, согласно которым самые высокие рейтинги среди политсил имеют: "Батькивщина" - 23,4%, "Слуга народа" - 13% и "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,3%.