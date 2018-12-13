В Киеве водителей предупредили об ограничении на въезд грузовиков в столицу утром в четверг, 13 декабря в период с 06:00, в связи с непогодой. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

В местах отстоя крупногабаритного автотранспорта на время ограничения въезда в город Киев будут работать пункты обогрева для водителей.

Место развертывания мобильных пунктов обогрева:

Житомирское направление

Бориспольское шоссе

Броварской проспект

Гостомельское направление

Одесское направление

Спасательный палатка установлена ​​с соблюдением всех правил противопожарной безопасности. В палатке водители могут согреться, попить чай и поесть. Каждый, кто нуждается в немедленной помощи в период снежных осадков, может обратиться к спасателям, которые круглосуточно дежурят в пункте обогрева.

Ранее мы писали о том, что под Киевом маршрутка врезалась в грузовик.