В Киеве открыли пункты обогрева [ Редактировать ]
В Киеве водителей предупредили об ограничении на въезд грузовиков в столицу утром в четверг, 13 декабря в период с 06:00, в связи с непогодой. Об этом сообщает "Киев Оперативный".
В местах отстоя крупногабаритного автотранспорта на время ограничения въезда в город Киев будут работать пункты обогрева для водителей.
Место развертывания мобильных пунктов обогрева:
- Житомирское направление
- Бориспольское шоссе
- Броварской проспект
- Гостомельское направление
- Одесское направление
Спасательный палатка установлена с соблюдением всех правил противопожарной безопасности. В палатке водители могут согреться, попить чай и поесть. Каждый, кто нуждается в немедленной помощи в период снежных осадков, может обратиться к спасателям, которые круглосуточно дежурят в пункте обогрева.
Ранее мы писали о том, что под Киевом маршрутка врезалась в грузовик.
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