Украинцев предупредили о задержке поездов [ Редактировать ]
В Украине возможны задержки отдельных пассажирских поездов западного направления из-за поваленного дерева и оборванных контактных сетей, что произошло в Киевской области. Об этом в четверг, 13 декабря сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
"Из-за падения дерева в Киевской области, в результате чего были оборваны железнодорожные контактные сети, в пути задерживается ряд пассажирских поездов", - говорится в сообщении.
При этом в УЗ уточнили, что инцидент произошел в 5:12 на 51 км перегона Клавдиево-Бородянка.
Сейчас железнодорожники работают над восстановлением участка. В 7:12 было восстановлено напряжение по парной колее участка и начат пропуск поездов.
"В дороге задерживаются некоторые пригородные поезда и дальнего сообщения, в частности, поезда №98 "Ковель - Киев", №705 "Киев - Перемышль", №92 "Львов - Киев"", - доложили в железнодорожном предприятии.
Ранее "Укрзализныця" просила пассажиров планировать поездки заранее из-за непогоды.
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