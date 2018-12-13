В Украине возможны задержки отдельных пассажирских поездов западного направления из-за поваленного дерева и оборванных контактных сетей, что произошло в Киевской области. Об этом в четверг, 13 декабря сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Из-за падения дерева в Киевской области, в результате чего были оборваны железнодорожные контактные сети, в пути задерживается ряд пассажирских поездов", - говорится в сообщении.

При этом в УЗ уточнили, что инцидент произошел в 5:12 на 51 км перегона Клавдиево-Бородянка.

Сейчас железнодорожники работают над восстановлением участка. В 7:12 было восстановлено напряжение по парной колее участка и начат пропуск поездов.

"В дороге задерживаются некоторые пригородные поезда и дальнего сообщения, в частности, поезда №98 "Ковель - Киев", №705 "Киев - Перемышль", №92 "Львов - Киев"", - доложили в железнодорожном предприятии.

Ранее "Укрзализныця" просила пассажиров планировать поездки заранее из-за непогоды.