13 декабря в Киеве по адресу улица Академика Туполева, 7 обнаружили труп мужчины. Тело лежало в пешеходной зоне, сообщает "Информатор".

По словам полицейских, мужчина 1942 года рождения шел на остановку общественного транспорта, чтобы поехать на работу. Примерно в 30 метрах от остановки ему стало плохо. Прохожие, которые шли мимо, кинулись на помощь мужчине и вызвали "скорую".

К сожалению, прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть. На месте работала патрульная полиция, следственно-оперативная группа и санитары. Точную причину смерти установят эксперты.

Ранее сообщалось, что в Киеве отец выстрелом отправил десятилетнего сына в больницу.