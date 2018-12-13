В Киеве мужчина отправился на работу и умер [ Редактировать ]
13 декабря в Киеве по адресу улица Академика Туполева, 7 обнаружили труп мужчины. Тело лежало в пешеходной зоне, сообщает "Информатор".
По словам полицейских, мужчина 1942 года рождения шел на остановку общественного транспорта, чтобы поехать на работу. Примерно в 30 метрах от остановки ему стало плохо. Прохожие, которые шли мимо, кинулись на помощь мужчине и вызвали "скорую".
К сожалению, прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть. На месте работала патрульная полиция, следственно-оперативная группа и санитары. Точную причину смерти установят эксперты.
Ранее сообщалось, что в Киеве отец выстрелом отправил десятилетнего сына в больницу.
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