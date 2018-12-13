Мужчина снял "визит призрака" в офис (видео) [ Редактировать ]
Житель Малайзии работал в ночную смену. В какой-то момент мужчине показалось, что кто-то еще находится в офисе, но, посмотрев по сторонам, никого не увидел. Это подтолкнуло его заснять помещение на видео. результат его шокировал. Об этом пишет Daily Star.
В ролике показано, что за соседним столом без причины двигается кресло. При этом никого рядом нет.
"Коллега рассказывал мне, что в офисе живут призраки, но я не придал этому значения. Сейчас я боюсь туда возвращаться", - признался малазиец.
Ранее мы писали о том, что обнимающихся призраков засняли на фото.
по теме
Паника и страх: дым в самолете привел к экстренной эвакуации (видео)
На борту авиалайнера произошло задымление
Кот на беговой дорожке "взорвал" сеть (видео)
Ролик всего за несколько часов получил вирусную популярность
"Какие ноги старческие": Пугачева предстала в прозрачной одежде (видео)
Алла Пугачева, Наташа Королева, Владимир Винокур, Николай Басков и многие другие поздравили с днем рождения Иду Достман - светскую львицу, адвоката, супругу продюсера Александра Достмана
Пьяная пара устроила драку с костылями в популярном супермаркете (видео)
В Мелитополе, на проспекте 50-летия Победы, в супермаркете АТБ произошла драка
Завораживающая красота межзвездного облака (видео)
Еще сто лет назад о красоте межзвездных облаков никто ничего не знал