Житель Малайзии работал в ночную смену. В какой-то момент мужчине показалось, что кто-то еще находится в офисе, но, посмотрев по сторонам, никого не увидел. Это подтолкнуло его заснять помещение на видео. результат его шокировал. Об этом пишет Daily Star.

В ролике показано, что за соседним столом без причины двигается кресло. При этом никого рядом нет.

"Коллега рассказывал мне, что в офисе живут призраки, но я не придал этому значения. Сейчас я боюсь туда возвращаться", - признался малазиец.

Ранее мы писали о том, что обнимающихся призраков засняли на фото.