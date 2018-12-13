Человек часто наталкивается на негатив и очень важно научиться блокироваться от него. А если это не удается, важно знать, как очистить свое тело от негативной энергии.

"Сегодня" представляет вашему вниманию шесть способов, которые помогут избавиться от негативной энергии.

1. Звук огня.

Один из лучших способов изгнать негативную энергию - призвать к действию божественную силу огня, чтобы очистить и отрегулировать вашу собственную энергию. Звук огня это Рам, а его использование может принести неожиданную пользу! Ра(м) ассоциируется с индуистским богом Рама, хотя по загадочному совпадению это еще и имя высшего божества солнца - Ра!

Огонь помогает устранить любые препятствия, отогнать проблемы, злые чары и даже духов тьмы. Кроме того, он способствует успеху как в личной жизни, так и в других ее сферах. Лично я считаю, что Огонь является самым гибким среди всех элементов, поскольку в его власти контролировать не только создание, но и разрушение.

Вот вам совет: в трудную минуту громко крикните вслух слово "Ра!". Имя бога солнца сразу наполнит энергией ваше тело и защитит ауру!

2. Хлопните в ладоши.

В центре ваших ладоней размещены две могущественные чакры. Порой они инстинктивно "закрываются" или блокируются, пытаясь защитить "энергетические врата" человека от негатива. Хлопая в ладоши, вы сознательно активируете эти чакры, освобождая энергетические потоки. Более того, согласно принципам традиционной китайской медицины и методике акупунктуры, человеческие ладони являются микрокосмом всего тела (как и уши). Аплодисменты "заряжают" внутренние органы и меридианы, поэтому энергетические потоки циркулируют намного лучше и эффективнее. Но прежде чем начать хлопать, сначала представьте себе, как вы исцеляетесь и восстанавливаете свою защиту.

3. Пойте!

Научно доказано, что музыка и пение оказывают влияние на работу мозга, одновременно улучшая общее состояние здоровья человека. Во время пения ваша аура начинает вибрировать на более "высоких" частотах, а это отпугивает от вас всех паразитов. Поэтому не имеет значения, есть у вас голос или нет. Просто пойте!

4. Сходите на побережье моря.

Прогулка у моря способна быстро восстановить ваш запас энергии. Как вы, вероятно, уже успели понять, мы любим море и Посейдона. Но знаете ли вы, что морская соль является самым сильным очистителем от негатива?

С какой бы проблемой вы ни столкнулись, какими бы ни были ваши страдания (психологическими или физическими), простая прогулка у моря и наслаждение нежным и омолаживающим морским воздухом способны очистить вас изнутри. Если позволяют погодные условия и здоровье, советуем прогуляться босиком там, где морские волны разбиваются о песчаный берег.

5. Двигайтесь!

Занятия физическими упражнениями, подвижный образ жизни и танцы вдыхают жизнь в вашу ауру и тело. Выработка некоторых гормонов и определенные химические реакции в теле способны выводить из организма токсины и избавлять человека от негативных ощущений. Более того, в нем активируются меридианы, помогающие энергии свободно перемещаться по телу.

6. Ритуальное омовение.

Ритуальное омовение это один из самых естественных способов очищения ауры и восстановления магических способностей. Оно тысячелетиями использовалось пастырями, жрецами и ведьмами. Хотя отдельные особенности такого омовения могут отличаться, но оно всегда состоит из двух частей: теплой и освежающей. Первая заботливо готовит человека к открытию его энергетических центров (чакр) и расслаблению ауры, а вторая - восстанавливает и защищает ее.

Часть первая

Наберите в ванную горячую воду (подберите комфортную температуру). Смешайте в одинаковых пропорциях измельченные листья лаванды, розмарина и шкурку лимона и заварите их. Этот энергетический микс исцелит вас изнутри. Бросьте в стакан щепотку морской соли, размешайте, а затем вылейте содержимое в ванную. Соль способствует очищению ауры, помогает изгнать весь негатив и избежать влияния на человека темных искусств. Теперь примите расслабляющую ванну.

Часть вторая

Примите прохладный душ (не обязательно холодный). Представьте, как ваша аура очищается от всех паразитов и энергетических барьеров.

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