Рабочая неделя подходит к концу и впереди - долгожданные выходные. Вы можете остаться дома, а можете провести уикенд ярко и незабываемо. Организаторы подготовили огромное количество мероприятий для вас.

Podrobnosti.ua составили афишу лучших событий, которые пройдут в Киеве 15-16 декабря.

Экскурсия на фабрику елочных игрушек

Во время экскурсии вы увидите, как из простой стекляной трубки выдувается шар, а потом он становится серебристым и как художники расписывают настоящие художники.

Когда: 15, 16, 19, 22, 23, 29, 30 декабря, 12:00

Где: Дива Краины, Андреевский спуск, 34в

Сколько стоит: от 260 гривен

Встреча со Святым Николаем

Вас ждет интересная экскурсия, где вы познакомитесь с новогодне-рождественскими традициями украинцев и узнаете: как наши предки украшали свои дома к Рождеству; какой самый главный атрибут был в доме вместо современной елки; тайны древних оберегов и обрядов.

Когда: с 10 декабря по 23 декабря

Где: Национальный музей народной архитектуры и быта Украины, ул. Академика Тронько, 1

Сколько стоит: от 70 гривен

Зимнее шоу "Winterra. Легенда сказочного края"

"Winterra. Легенда сказочного края" - это история о захватывающем приключения мальчика, который накануне Нового года пытается спасти своего младшего брата из ледяного королевства Winterra. Этот волшебный край всегда существовал благодаря детским мечтам и вере в чудеса. Но со временем все изменилось, дети перестали верить в магию и добро, и все стало холодным и ледяным. Попасть в сказочный мир сможет лишь тот, кто сохранил в глубине души веру в чудо.

Когда: 14-27 декабря, 19:00

Где: ВДНХ, пр. Академика Глушкова, 1

Сколько стоит: от 265 гривен

Самый большой маркет подарков

Вас ждут целых 5 этажей вещей от лучших украинских производителей посуды, текстиля и декора для дома, одежды, украшений, белья, книг и детских игрушек, косметики и парфюмерии, аксессуаров для мужчин и женщин, вкусных подарков.

Когда: 15-16, 22-23-24-25, 29-30 декабря, 20:00

Где: Всі. Свої, Десятинная, 12

Спектакль "Мы все взрослые люди"

Новый спектакль "Дикого театра" расскажет комические и непредсказуемые истории людей, которым не очень хочется быть взрослыми, но приходится.

Когда: 15 декабря, 20:00

Где: Сцена 6, ул. Васильковская, 1

Сколько стоит: от 150 гривен

Ляпис-98

В этот вечер будем отмечать 20 лет альбому "Ты кинула". Прозвучат все хиты в одном трехчасовом шоу.

Когда: 15 декабря, 19:00

Где: Stereo Plaza, пр-т Лобановского, 119

Сколько стоит: от 699 гривен

Новый год 2019 на Контрактовой площади

Здесь будет создана Страна Северного сияния. Вас ждут приключения, веселье и развлечения; творческие мастер-классы, художественные перфомансы и инсталляции.

Когда: 15 декабря - 20 января, с 12:00

Где: Контрактовая площадь

"Мамаслет"

Мамаслет - семейный фестиваль с разнообразными активностями для детей и родителей, ярмарка хенд-мейда, детских игрушек и развивалок, текстиля, книг, продуктов питания, декора и других нужных и полезных вещей. 16 декабря в ТЦ "Атмосфера" с 11:00 Мамаслет Наряжает Елку!

Пока дети будут развлекаться, родителей ждут на встрече от фестиваля блогинга VideoZhara с BEE mama. Лена – мама двоих детей, актриса, радиоведущая и организатор праздников. Будучи беременной, начала снимать видео для своего YouTube канала. Сейчас её ролики собирают по 500 000 просмотров, а карьера с появлением ребенка стремительно пошла вверх.

В 13:00 приходите в специальную зону и узнайте ответы на такие вопросы: как не раствориться в материнстве, как начать новую карьеру в декрете, где брать силы и вдохновение молодой маме, почему нельзя забывать о себе и как выжить в первый год материнства. Кроме этого BEE mama ответит на любые вопросы из зала, так что, готовьте все что насобиралось.

Когда: 16 декабря с 11:00

Где: Столичное шоссе, 103, ТРЦ "Атмосфера"

Театр "Квартет И" со спектаклем "…в Бореньке чего-то нет"

В отличие от предыдущих работ Квартета - "Разговоров мужчин среднего возраста" и "Писем и песни мужчин среднего возраста", где артисты общаются со зрителем как бы от своего собственного лица, а повествование выглядит почти случайной цепью воспоминаний и размышлений, - здесь будет все, что положено в театре: пьеса, сюжет, персонажи, конфликты...

Когда: 15 и 16 декабря, 19:00

Где: Октябрьский дворец, ул. Героев небесной сотни, 1

Сколько стоит: от 600 гривен

"Вагоновожатые", презентация альбома "Референс"

В программе премьеры, сюрпризы, новый мерч и, конечно, вспомогательные референсы, с которыми новая программа станет еще более близкой и доходчивой.