Жительница Австралии проснулась с питоном в кровати, прогнала его и продолжила спать дальше. На видео инцидента, снятое девушкой, обратило внимание издание Daily Mail.

Катьяна Шойер из города Порт Дуглас, штат Квинсленд, почувствовала необычный холод на спине посреди ночи. Она обернулась и обнаружила рядом с собой четырехметрового ромбического питона. 25-летняя Шойер призналась, что "ее сердце ушло в пятки".

Тем не менее австралийка не стала паниковать: она взяла стоявшее неподалеку копье для ловли рыбы и с его помощью отнесла змею в мусорную урну. По ее словам, питон весил около 20 килограммов. "После этого я просто вернулась в кровать и не особо переживала. Я просто хотела унести его из комнаты, чтобы спокойно спать дальше", - добавила она.

На следующее утро она взяла урну, доехала до ближайшего леса и выпустила змею на волю. Девушка предполагает, что ночью питон намеревался съесть ее, однако передумал из-за ее размеров.

Шойер призналась, что она и ее знакомые нередко натыкаются на змей, но ей впервые довелось столкнуться с питоном так близко. "Должно быть, он заполз через заднюю дверь или окно. Не знаю, сколько он пробыл в комнате, пока я его не увидела. Но пока он не вернулся, и я надеюсь больше не встретиться с ним в постели", - пошутила австралийка.

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