В Кропивницком киллер ошибся и застрелил не того [ Редактировать ]
Подозреваемый в убийстве 40-летнего уроженца другого государства утверждает, что ошибся объектом преступления и застрелил не того человека, которого ему "заказали".
Об этом говорится в материалах Единого государственного реестра судебных решений.
В октябре 2018 заказчик убийства, имея личные неприязненные отношения со знакомым, через посредника попросил найти исполнителя, который согласится лишить жизни оппонента.
Посредник обратился к своему знакомому с просьбой совершить умышленное убийство. За это пообещал передать в собственность квартиру своей матери. Исполнитель согласился.
Посредник проинструктировал исполнителя по поводу места жительства жертвы и показал фото последнего.
В начале ноября 2018 исполнитель получил от посредника пистолет.
Находясь вечером 6 ноября у дома №76 по ул. Верхняя Пермская, подозреваемый увидел человека, которого, как ему показалось, он видел фотографии, и дважды выстрелил в его сторону. От полученных ранений мужчина скончался.
Считая преступление оконченным, а договоренность выполненной, исполнитель с места совершения преступления скрылся.
Подозреваемый во время допроса сообщил, что находился на лечении у врача-нарколога и на сегодняшний момент наркозависимый. Кроме того, совершил убийство, ошибившись объектом преступления.
Суд решил назначить судебную психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы дать ответ на следующие вопросы:
- болеет ли подозреваемый душевной болезнью в данный момент времени, если да - какой именно?
- болел ли подозреваемый душевной болезнью в момент совершения преступления?
- мог ли подозреваемый в момент совершения преступления осознавать свои действия и руководить ими?
- является ли душевная болезнь подозреваемого временной, и способен ли он в настоящее время осознавать свои действия и руководить ими?
- нуждается ли подозреваемый в принудительном лечении?
- находился ли подозреваемый в состоянии физиологического аффекта и тому подобное.
Ранее сообщалось, что известный стример избил беременную жену в прямом эфире.
по теме
В Киеве из здания Фонда гарантирования вкладов эвакуируют людей
13 декабря в Киеве по адресу улица Сечевых Стрельцов, 17 из здания "Фонда гарантирования вкладов физических лиц" эвакуировали людей
В Днепре на пешеходном переходе сбили женщину
Женщина переходил дорогу в положенном месте
"Убегай, тебя хотят украсть": киевлянка предупредила о воровстве детей
В Киеве на улице Бориса Гмыри едва не похитили ребенка
В Днепре трамвай сошел с рельс и "влетел" в дерево
На месте работает аварийная бригада