Подозреваемый в убийстве 40-летнего уроженца другого государства утверждает, что ошибся объектом преступления и застрелил не того человека, которого ему "заказали".

Об этом говорится в материалах Единого государственного реестра судебных решений.

В октябре 2018 заказчик убийства, имея личные неприязненные отношения со знакомым, через посредника попросил найти исполнителя, который согласится лишить жизни оппонента.

Посредник обратился к своему знакомому с просьбой совершить умышленное убийство. За это пообещал передать в собственность квартиру своей матери. Исполнитель согласился.

Посредник проинструктировал исполнителя по поводу места жительства жертвы и показал фото последнего.

В начале ноября 2018 исполнитель получил от посредника пистолет.

Находясь вечером 6 ноября у дома №76 по ул. Верхняя Пермская, подозреваемый увидел человека, которого, как ему показалось, он видел фотографии, и дважды выстрелил в его сторону. От полученных ранений мужчина скончался.

Считая преступление оконченным, а договоренность выполненной, исполнитель с места совершения преступления скрылся.

Подозреваемый во время допроса сообщил, что находился на лечении у врача-нарколога и на сегодняшний момент наркозависимый. Кроме того, совершил убийство, ошибившись объектом преступления.

Суд решил назначить судебную психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы дать ответ на следующие вопросы:

- болеет ли подозреваемый душевной болезнью в данный момент времени, если да - какой именно?

- болел ли подозреваемый душевной болезнью в момент совершения преступления?

- мог ли подозреваемый в момент совершения преступления осознавать свои действия и руководить ими?

- является ли душевная болезнь подозреваемого временной, и способен ли он в настоящее время осознавать свои действия и руководить ими?

- нуждается ли подозреваемый в принудительном лечении?

- находился ли подозреваемый в состоянии физиологического аффекта и тому подобное.

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