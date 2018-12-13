В деле Зайцевой произошел новый громкий поворот. Об этом написала журналистка Татьяна Доцяк, которая всячески освещает этот судебный процесс, на своей странице в Facebook

По ее словам, харьковских прокуроров по делу скандальной Зайцевой должна проверить квалификационно-дисциплинарная комиссия. Также известно, что соответствующая жалоба была подана представителем пострадавших в аварии Ларисой Матвеевой.

Более того, эксперты так и не смогли дать внятный ответ на вопрос о наркотических веществах, потому что у них не было документов.

Пока дело затягивается, и оглашения результата на горизонте не видно, украинцы высказали свои мнения относительно приговора в деле.

"Ничего ей не сделают. Подождали пока шумиха утихнет, заставу внесут и поминай как звали. Это не первый случай и не последний, к сожалению", "Пусть ее накажут родственники убитых ею людей. Думаю будет справедливо", "Скольким семьям горя принесла в дом, посадить на пожизненно. У людей жизнь забрала, никаких денег не хватит, чтобы забыть родных, убитых ею. А ее, мажорку, откупят богатые родители, и суд продажный. При этой власти законы против простых людей", "Лет 30 впаять!", - пишут в сети.

Многие считают, что даже вне зависимости от результатов экспертизы, Зайцева заслуживает самого тяжелого наказания.

"А вот мне непонятно, почему такая шумиха вокруг экспертизы "была она под кайфом или нет"? Результат от этого не меняется. Погибли и покалечены люди. Какие еще нужны расследования? Почему эта тягомотина длится второй год?", "Мне не понятно, причем здесь опиаты? Так, что если ты не под кайфом можно людей давить!", - пишут пользователи социальных сетей.

Ранее мы писали о том, что доказательства вины Зайцевой могут аннулировать.