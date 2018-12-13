В Украине началась эпидемия гриппа [ Редактировать ]
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине превысила эпидемический порог. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
"Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 528,2 на 100 тысяч населения, что на 1,8% больше эпидемического порога по Украине. Эпидемические пороги превышены в таких областях: Харьковской - на 23%, в Житомирской, Сумской и Киевской - на 12%, в Донецкой - на 1,1%", - рассказали в пресс-службе.
Всего с 3 по 9 декабря в Украине гриппом и ОРВИ заболело 203 335 человек, из них 67,3% - дети до 17 лет, сообщили в ведомстве.
"По сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет увеличился на 2,6% и 6,7% соответственно. Один человек умер в результате гриппа", - добавили в пресс-службе.
Согласно прогнозу Министерства здравоохранения, в эпидемический сезон в Украине ожидаются три вида гриппа.
По данным ведомства, эпидемические пороги превышены в областях: Харьковской - на 23%, в Житомирской, Сумской и Киевской - на 12%, в Донецкой - на 1,1%. За неделю гриппом и ОРВИ заболели 203 335 человек, из них 67,3 % - дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет увеличился на 2,6 % и 6,7 % соответственно, один из заболевших из-за гриппа умер.
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