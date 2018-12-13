В декабре Национальный банк Украины ожидает транш от Международного валютного фонда в сумме от 1,4 до 1,9 млрд долларов. Об этом на брифинге сообщил председатель НБУ Яков Смолий, передает "РБК-Украина".

Смолий отметил, что очередной транш поступит до 25 декабря.

По его словам, ожидается, что размеры транша будут в диапазоне от 1,4 до 1,9 млрд долларов.

"Но окончательная информация будет после решения совета директоров (МВФ)", - добавил Смолий.

Ранее мы писали о том, что Еврокомиссия выделила Украине первый транш.