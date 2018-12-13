В частности, оно базируется на четырех важных аргументах в пользу главы ГФС. Об этом заявил адвокат Ростислав Кравец в эфире телеканала "Наш", сообщают "Украинские новости".

Первым нарушением, на которое обратил внимание суд, стало отсутствие необходимого представления премьер-министра Украины. Этот документ является обязательным для увольнения главы ГФС, подчеркнул эксперт.

Второй нюанс, доказывающий незаконность увольнения Насирова, - отсутствие заключения специальной комиссии, которая существует при государственной службе. В нем должны были детально изложить причины открытия дисциплинарного производства, а также причины, по которым должностное лицо должно быть уволено. Однако и это требование проигнорировали.

Третьим доказательством законности восстановления Насирова в должности Кравец назвал наличие письма вышеупомянутой комиссии, в котором утверждается, что Насиров не имеет каких-либо дисциплинарных нарушений.

"И четвертое основание, которое было, - когда лицо пытаются уволить, ему дают возможность дать объяснения. Этой возможности господину Насирову представлено не было. Поэтому здесь вопрос. У нас пытаются перевести, особенно грантососные организации, общественные советы добродетели неизвестные, все на суды. Суды виноваты! Я считаю, что виновато непосредственно правительство, которое не соблюло закон. Поэтому на самом деле здесь вопрос не к судьям. Суды выполнили исключительно прямое требование закона", - считает адвокат.

Более того, по его мнению, именно на правительстве лежит ответственность за компенсацию Насирову взыскания за вынужденный прогул.