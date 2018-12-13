"Оппозиционный блок - За жизнь" обратился к украинцам, пообещав защитить свободу вероисповедания граждан. Об этом говорится в заявлении платформы.

"Уважаемые соотечественники!

Власть продолжает лицемерно вбрасывать в общество циничную ложь в отношении канонической Украинской Православной церкви.

Очередная безосновательная и циничная провокация против Наместника Киево-Печерской Лавры демонстрирует, что нынешний режим продолжает давить представителей канонической УПЦ, которые не поддерживают позицию нынешнего режима в отношении так называемого томоса.

Цинизм режима и обслуживающих его "правоохранителей" бесконечен. Именно они являются главными провокаторами в стране, а отдельные "правоохранители" выполняют

роль царской охранки, как в дореволюционной России - занимаются политическим сыском и преследованием неугодных.

Но дни их сочтены - сегодня власти уже никто не доверяет. Граждане не верят в нужность придуманного режимом военного положения, не верят в обещаниям власти, ее способности остановить войну и экономическую катастрофу, не верят в спекуляции и провокации против Канонической Православной церкви.

Каноническая Православная церковь проповедует мир и единство в Украине. Доверие к ней у общества во много раз выше, чем к нынешней обанкротившейся власти.

Мы требуем от правоохранителей немедленно прекратить репрессии против монахов и духовенства Канонической УПЦ, соблюдать Конституцию и законы Украины. Исполнителей и заказчиков провокаций мы предупреждаем о неизбежной криминальной ответственности за нарушения Конституции и фабрикацию обвинений.

После победы "Оппозиционная платформа - За жизнь" обеспечит право граждан на свободу совести и вероисповедания. Вмешательство государства в дела религиозных общин будет прекращено. Все виновные в нарушении Конституции, ущемлении прав человека будут привлечены к ответственности.

Мы остановим репрессии против церкви и защитим право граждан на свободу вероисповедания!", - говорится в заявлении.