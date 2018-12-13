Ukrlandfarming Бахматюка выступил за экологическую электроэнергетику с использованием отходов производства [ Редактировать ]
Украина обладает собственным неиссякаемым источником для производства газа - сельскохозяйственной органикой и входит в десятку стран с наилучшим потенциалом для производства биогаза. А главное, что биогаз - один из экологически чистых источников производства электроэнергии. Агрохолдинг "Авангард", входящий в группу компаний одного из крупнейших украинских агропроизводителей, "Укрлендфарминг" (Ukrlandfarming) украинского бизнесмена Олега Бахматюка , построил собственный биогазовый завод для производства электроэнергии в Херсонской области.
Следуя мировым трендам использования экологически чистых способов производства энергии из возобновляемых источников, один из крупнейших агропроизводителей Украины заявляет о запуске собственного производства электроэнергии из биогаза и о последующем наращивании генерирующих мощностей. Наиболее эффективно использовать биогаз прямо на месте его производства, сразу обеспечивая местных потребителей теплом и электричеством. Именно поэтому новое предприятие соседствует с птицефабрикой "Чорнобаивка" агрохолдинга "Авангард" (группа компаний "Укрлендфарминг") в Херсонской области. Уже построена и работает первая очередь. Потенциал второй очереди - в два раза больше. А мощность третьей очереди планируется еще в четыре раза больше первой очереди. В планы группы компаний Ukrlandfarming заложено расширение использования данного опыта и на других предприятиях группы.
Производство электрической энергии на новом заводе осуществляется двумя модульными когенерационными биогазовыми установками, установленной мощностью 1560 кВт каждая (суммарно 3,12 МВт), которые укомплектованы стационарным четырехтактным газовым двигателем внутреннего сгорания и трехфазным синхронным генератором. Топливо для двигателя - биогаз, который производится на новом биогазовом заводе. Произведенный газ из биореактора через систему очистки от серы поступает на установки электростанции, которые превращают энергетически высококачественный биогаз в электрическую энергию для передачи в сети АО "ЭК "Херсоноблэнерго" за минусом электроэнергии, которая идет на собственные нужды завода и птицефабрики. Для передачи произведенной электроэнергии в сети АО "ЭК "Херсоноблэнерго" биогаззаводом построена однотрансформаторная подстанция 0,4/10 кВ.
Группа компаний "Укрлендфарминг" - крупнейший агропроизводитель в Европе, управляющий наибольшим в Украине банком черноземов. Агрохолдинг "Авангард", входящий в состав группы Ukrlandfarming, является лидером по производству яиц не только в Украине, но и во всей Европе. Компании Олега Бахматюка традиционно являются одними из крупнейших налогоплательщиков в Украине.
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